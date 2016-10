Vocea României 2016. În cea de-a șansea ediție de audiții pe nevăzute, antrenorii și publicul vor avea parte de surprize.

Vinerea aceasta, la Vocea României 2016, vom cunoaște concurenți plini de încredere, care vor da totul pe scenă pentru a-i impresiona pe Tudor, Loredana, Smiley și Moga și-l vom vedea pe Pavel Bartos într-o formă de zile mari. Show must go on, Say something, Billionaire sau Elastic heart sunt câteva dintre melodiile care vor fi interpretate în variante pop sau rock în a șasea ediție a celei mai bune competiții a vocilor și îi vor face pe antrenori să danseze pe scaune.

Tot vineri vom revedea și un fost finalist Românii au talent. A reușit să o cucerească pe Andra cu vocea sa formidabilă, iar acum va veni la Vocea României 2016 hotărât să-și găsească un loc într-una dintre cele patru echipe. Rămâne de văzut dacă va reuși ceea ce și-a propus și ce piesă a ales să cânte.

Cortina de la Vocea României 2016 îi va lăsa fără cuvinte pe antrenori, care vor avea parte de o surpriză de proporții în momentul în care vor vedea cui aparține vocea care-i va induce în eroare și îi va face să se întrebe de nenumărate ori dacă este băiat sau fată.

Luptă va fi extremă vineri, iar deciziile concurenților vor fi imprevizibile, reușind să-i șocheze de câteva ori pe Tudor, Loredana, Smiley și Moga, care vor avea reacții senzaționale. ”Le-ai atacat atât de tare încât mi s-a rupt geacă.”, ”Tu trebuie să mă săruți. Aștept.” sau ”Mie mi-e indiferent. Atât timp cât i-am învrăjbit, totul e perfect.” sunt câteva dintre replicile pe care le vom auzi în cea de-a șasea rundă de audiții pe nevăzute.