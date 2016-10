Vocea României 2016. Antrenorii și-au dus echipele pe stadion

Vocea României 2016. Tudor, Loredana, Smiley și Moga au ales Arena Națională pentru a anunța cuplurile de dueliști pentru prima ediție de confruntări de la Vocea României 2016, și-au motivat concurenții să fie cei mai buni și le-au ales melodii care să le pună vocile în valoare.

Cei patru antrenori au mers pe Arena Națională cu echipele lor și au intrat în pielea unor antrenori de fotbal, care dau ultimele sfaturi și pun la punct strategia înainte de o mare partidă. Ba chiar, Loredana a mărturisit că a fost comparată cu celebrul antrenor portughez Jose Mourinho. ”Știți cum am fost numită la Vocea României? Un Mourinho al vocilor”, le spune Loredana concurenților într-un promo filmat pentru confruntări.



Echipa Loredana este pregatita pentru Confruntari. Vineri, de la 20:30, la Pro TV pe vocearomaniei.protv.ro

Săptămâna aceasta, vineri, în prima rundă de confruntări vom asculta duete memorabile, formate din voci senzuale, puternice, pline de sensibilitate și emoție, iar printre piesele care vor fi interpretate se află Take me to church, When the wild roses grow sau Can’t stop de feeling.

În ciuda faptului că se vor confrunta vineri, două concurente au devenit cele mai bune prietene și îl vor determina pe antrenorul lor să le spună: ”Eu mă bazez că două femei care-și doresc foarte mult să reușească și în muzică și în viață o să-și arate colții mai cu stil.”. În prima rundă de confruntări vom vedea despre cine este vorba, dar vom asista și la un lucru neașteptat, care se va întâmpla pentru prima dată pe scena de la Vocea României. Decizia unui concurent îi va uimi pe Tudor, Loredana, Smiley, Moga și Pavel Bartoș, care vor rămâne fără cuvinte.

Echipele finale de la Vocea României 2016

Echipa Loredanei: Alina Gabriela Mocanu, Rucsandra Iliescu, Bogdan Negroiu, Howard Dell, Bogdan Teohari, Stefan Roscovan, Beatrice Apostu, Andreea Monica Andrei, Ana Balmus, Eduard Santha, Andreea Ionela Ioncea, Vlad Constantin, Miruna Elena Vizeteu și Georgiana Agarici

Echipa lui Tudor Chirilă: Rodica Olisevschi, Adrian Corlaciu, Ana Miruna Ionescu, Teodora Buciu, Camelia Maria Crisan, Radu Serban Gabriel, Ana Maria Francesca Ilie, Ioana-Diana Hrisca, Evelina Virlan, Vitalie Negruta, Robert Botezan, Dragos Anghel

Iuliana Dobre, Izabella Peter Jakab

Echipa lui Smiley: Mihaela Chisnencu, Ramona Nerra, Adelina Borsan, Elena Munteanu, Sebastian Seredinschi, Rose Marie Velasquez, Diana Astrid Petcu, Alexandru Musat, Maria Eliza Avramescu, Barbara Isasi, Zinaida Cojocaru, Ion Barbu, Mihai Olteanu, Maria Adam

Echipa lui Marius Moga: Andreea Olaru, Catalina Godica, Corina Cuniuc, Mihai Ionut Trif, Alexandru Baroc, Flavia Andreea Sandu, Florin Popa, Ana Maria Rosu, Cezar Panaitescu, Ioana Ignat, Radu Iaszberenyi, Victoria Pesterean, Lavinia Stefan, Viorel Grecu