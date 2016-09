Vocea României 2016. Vinerea aceasta are loc cea de-a cincea rundă de audiții pe nevăzute la Vocea României 2016. Concurenții vor avea reprezentații spectaculoase, iar printre ei se vor afla și concurenți care au mai fost la Vocea României, dar nu au reușit să întoarcă nici un scaun.

De data aceata, dezamăgirea din alte ediții se transformă în succes, după ce concurenții refuzați în trecut reușesc să întoarcă toate scaunele.

Tudor, Loredana, Smiley și Moga și-au ocupat locurile pe scaune și sunt pregătiți să se întoarcă pentru cei mai tari concurenți din ediția de vinerea aceasta, iar Pavel Bartoș este gata să întrețină atmosfera din culise și să fie alături de susținători și concurenți înainte de a urca pe scenă. Rivalitatea va crește, iar lupta dintre antrenori în momentul în care vor găsi voci impresionante va fi savuroasă. Tudor va dovedi că la Vocea României poate fi mai mult decât antrenor și își va exersa abilitățile de translator, într-un context care va stârni hohote de râs.

Tot în ediția de săptămâna aceasta vom asculta melodii precum Bird set free, Where are you now, Changing sau Rather be, vom vedea foarte multă fericire și emoție pe chipurile concurenților care își vor vedea visul de a merge mai departe în competiție împlinit, dar și dezamăgire din partea celor care nu vor impresiona. Reacțiile antrenorilor și replicile acestora vor fi memorabile, iar strategiile lor depășesc imaginația tuturor. De data această vor lupta pentru un concurent, chiar dacă nu toți se vor întoarce, și vor spune în diverse ocazii: ”E frig în peșteră și vocea ta încălzește perfect atmosfera”, ”Sper că observi că este timid, pentru că tu ești foarte frumoasă” sau ”Esti primul concurent care vine atât de aproape de noi și asta mi se pare interesant”.