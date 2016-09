Vocea României 2016. Smiley a cerut să fie consolat de o concurentă

Vocea României 2016. Ioana Ignat din Botoșani a impresionat juriul cu prestația ei și a reușit să întoarcă toate cele patru scune, iar cei patru jurați, Loredana, Tudor Chirilă, Smiley și Marius Moga s-au luptat pentru ea.

Vocea României 2016. Fata a mărturisit că a mai fost la Vocea României și în urmă cu două ediții, însă nu a reușit să întoarcă nici un scaun, așa cum s-a întâmplat de data aceasta. ”Am mai fost acum două ediții și am plâns și m-ați luat toți în brațe”, a spus Ioana. ”M bucur că te-am ascultat în seara asta și te vreau în echipa mea”, i-a spus Loredana, care s-a bucurat să audă că tânăra s-a antrenat cântând într-o trupă.

La final, Ioana Ignat l-a ales pe Marius Moga, moment în care Smiley a dorit să i se întoarcă favorul făcut în urmă cu doi ani. ”Eu am nevoie să fiu consolat”, a spus juratul. Concurenta s-a conformat, ba chiar i-a îmbrățișat pe toți membrii juriului de la Vocea României 2016.

Tot în ediția de săptămâna aceasta vom asculta melodii precum Bird set free, Where are you now, Changing sau Rather be, vom vedea foarte multă fericire și emoție pe chipurile concurenților care își vor vedea visul de a merge mai departe în competiție împlinit, dar și dezamăgire din partea celor care nu vor impresiona. Reacțiile antrenorilor și replicile acestora vor fi memorabile, iar strategiile lor depășesc imaginația tuturor. De data această vor lupta pentru un concurent, chiar dacă nu toți se vor întoarce, și vor spune în diverse ocazii: ”E frig în peșteră și vocea ta încălzește perfect atmosfera”, ”Sper că observi că este timid, pentru că tu ești foarte frumoasă” sau ”Esti primul concurent care vine atât de aproape de noi și asta mi se pare interesant”.