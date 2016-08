What’s Up și Simina se căsătorest duminică, 29 august la Palatul Știrbey, mirii rezervând Pavilionul Prințului pentru petrecerea lor de unde sunt așteptați aproape 300 de invitați. Cei doi vor fi cununați de Andra și Cătălin Măruță. Prietena cea mai bună a interpretului, Andreea Bănică, a postat pe contul de socializare o imagine în care apare alături de fericitul mire.

„Bunul meu prieten What’up se însoară astăzi! Îi facem o urare?”, a fost mesajul Andreei Bănică. What’s Up şi Simina au început pregătirile pentru cel mai important eveniment din viaţa lor, în urmă cu câteva luni, viitoarea mireasă alegând rochia pe care-o va purta la nuntă, din luna martie.

What’s Up a cerut-o de nevastă chiar pe scena unui concert, în urmă cu aproximativ doi ani, ea a acceptat pe loc, iar astăzi, oficial, vor deveni soţ şi soţie. Iată însă că, în sfârşit, Marius Ivancea, alias What’s Up, şi iubita sa, Simina, fac pasul cel mare.

Cine este What’s UP?

What’s UP (Marius Ivancea) s-a născut pe 8 februarie 1989, în București. Încă din copilărie, muzica a fost cea mai plăcută joacă. La vârsta de 8 ani, a scris primele versuri si, de atunci, scrie fără oprire. Notorietatea sa crește în momentul lansării hitului “K la meteo”, un super featuring cu Andra, piesa ce devine unul dintre hiturile anului 2012 și pentru care What’s UP primește numeroase premii. Tot în 2012 colaborează cu Iony si Cabron pentru hitul “Iarna pe val”. În 2013 urmează 4 mega colaborări. Prima dintre ele este single-ul “În lipsa ta”, alături de sexy-diva Andreea Bănică. Cea de-a doua este “Cu drag”, featul cu ADDA. Piesa “Arme” este colaborarea dintre What’s UP și Amna, iar dupa colaborari cu 3 artiste, What’s UP a dedicat piesa “Scumpă domnisoara”, feat. UDDI, tuturor doamnelor și domnișoarelor de pretutindeni. “Taxi” este mega-hitul ce marchează primul single solo al artistului, piesa care cucerește topurile muzicale și care reprezintă capul de afiș al unui turneu prin orașe din România, în 2014.