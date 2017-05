What’s Up a slăbit 20 de kilograme, iar trasformarea este cu adevărat uimitoare. Artistul a dezvăluit cum a reușit să dea jos kilogramele în plus, fără prea mare efort. Se pare că acesta nu a renunțat total la alimentele preferate.

What’s Up a slăbit 20 de kilograme iar rezultatul este spectaculos

„Eu am avut peste 104 kilograme. Da, de o lună şi jumătate nu mai mănânc carne. Am cumpărat un mic şi micul era foarte mare. Când l-am văzut şi mi-am dat seama că e din cel puţin 3 vieţuitoare. Mănânc linte, năut. Cât mai puţine sucuri acidulate, cât mai puţin alcool. În momentul în care renunţi la tot şi corpul îţi cere şi nu îi dai, el tot adună. Dacă vă e poftă de un cartof prăjit îl luaţi şi gata. Nu mai fac abuz, eu făceam abuz. Merg şi la sală”, a declarat What’s Up la Antena Stars. Artistul s-a căsătorit anul trecut, cu Simina, iar nași le-au fost Andra și Cătălin Măruță.