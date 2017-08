Zece ani de la moartea lui Florian Pittiș. Mesajul cutremurător al soției sale

Actorul cu plete, nonconformistul care ne-a cântat ‘Vinovații fără vină’, Florian Pittiș, a murit în urmă cu zece ani, după o lungă luptă cu o boală necruțătoare, la Institutul Oncologic din București.

În ultimele zile de viață, Pittiș nu a renunțat să lupte sau să încerce să se bucure de viață, așa că le-a cerut medicilor să îi suplimenteze medicamentația pentru a putea participa la concertul susținut de Rolling Stones în București.

În ciuda eforturilor sale și ale medicilor, Pittiș a murit pe 5 august 2007, în urmă cu exact zece ani. Ziua este una de doliu pentru soția sa, Niculina. ”Trece timpul, ceasurile curg si se scurg..Zece ani in eternitate – o clipa, Zece ani pe pămant, fără tine – o eternitate. I will aways tresure your heart in my heart. Odihnește-te in pace!”, a scris aceasta pe contul său de socializare.

Florian Pittiș – actor, regizor, traducător, cântăreț, textier, realizator de emisiuni radio – s-a născut la 4 octombrie 1943, la București. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică în 1966, clasa profesorului Radu Beligan.

A regizat piese o serie de spectacole, printre care ”Cum se numeau cei patru Beatles”, ”Câinele grădinarului”, ”Meditațiile Ritei”, ”Black & White”. Vocea lui Florian Pittiș a devenit o marcă a emisiunii ”Teleenciclopedia” difuzată de TVR.

În televiziune a făcut senzație în trio-ul muzical creat de Alexandru Bocăneț, alături de Anda Călugăreanu și Dan Tufaru. Mai târziu a activat în Cenaclul Flacăra.

În 1992, a fondat grupul ”Pasărea Colibri”, împreună cu Mircea Baniciu și tot lui i se datorează apariția Radio 3net, primul radio românesc care a emis exclusiv pe internet.