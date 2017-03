Zi tristă pentru Dana Nălbaru. “Sunt răvășită. Nu pot să spun ce simt”

Zi tristă pentru Dana Nălbaru, după ce și-a început weekend-ul la spitalul Marie Curie din Capitală. Artista i-a vizitat astăzi pe micuții care au probleme grave de sănătate și a încercat să le ofere acestora un zâmbet, implicându-i în diferite activități.

Zi tristă pentru Dana Nălbaru, după ce a fost impresionată de o fetiță grav bolnavă

” Am început dimineață la Marie Curie. Câțiva dintre voluntari s-au adunat azi sa „lucreze” obiectele pentru târgul de Paște, fondurile provenite în urma acestuia fiind folosite pentru a ajuta copiii din spital. Asteptam pe oricine dorește sa ni se alăture ca voluntar în cadrul asociației. O parte dintre voluntari au rămas la atelier. Alții au fost în spital, la copii. Am mers și eu cu ei și am cunoscut-o pe Adina, o fetita de 3 ani, aflata sub tratament chimioterapeutic…sunt răvășită de povestea și de tristețea din ochii ei. Nu pot sa va spun ce simt… va rog sa ajutați când aveți ocazia pe oricine are nevoie. E rostul nostru pe pământ, acela de a ne ajuta unii pe alții”, a scris Dana Nălbaru pe Facebook. În luna iulie a anului trecut, Dana Nălbaru a devenit mamă de băiat.