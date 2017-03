Viața fabuloasă a lui Elizabeth Taylor, actrița cu ochi violeți. A fost măritată de 8 ori!

Pe 23 martie 2017 se împlinesc 6 ani de la moartea unei legende hollywoodiene, Elizabeth Taylor. Actrița cu ochi violeți s-a stins la 79 de ani. A avut o viață fabuloasă, care poate bate orice film.

Liz Taylor s-a născut la Londra, în 1932, din părinți americani (dealeri de artă), și s-a mutat cu ei în SUA când avea 7 ani. Un prieten de familie, văzând cât e de frumoasă, le-a sugerat soților Taylor s-o ducă la castinguri. Primul apariție a micuței Liz pe marele ecran a fost la 10 ani, în pelicula “Thereʼs One Born Every Minute (1942).

Cariera ei a luat repede avânt și aproape n-a fost an în care Liz să nu apară într-unul sau mai multe filme. Sunt memorabile interpretările sale în “Uriașul” (cu James Dean), “Pisica pe acoperișul fierbinte”, “Butterfield 8” (acest rol i-a adus un Oscar), “Cleopatra”, “Cui i-e frică de Virginia Woolf?” (pentru care a luat al doilea Oscar) și “Îmblânzirea scorpiei”.

Cu “Cleopatra” a scris istorie: a fost prima actriță recompensată cu 1 milion de dolari pentru rolul său. Tot atunci l-a cunoscut pe Richard Burton, care i-a devenit partener de viață și de ecran: au jucat împreună în 11 filme.

A fost măritată de 8 ori: cu Conrad Hilton jr (fiul celui care a fondat lanțul hotelier cu același nume), cu actorul Michael Wilding (a avut doi copii cu acesta), cu producătorul Michael Todd (care a murit într-un accident aviatic; au avut un copil împreună), cu actorul/cântărețul Eddie Fisher (nimeni altul decât tatăl lui Carrie Fisher, prințesa Leia!), cu Richard Burton (de două ori; un copil adoptat împreună), cu senatorul american John Warner și cu un muncitor în construcții pe care l-a cunoscut la dezalcoolizare, Larry Fortensky.

În 1959 s-a convertit la iudaism, dar a negat că ar fi făcut-o din pricina soțului ei de atunci, care era evreu, Eddie Fisher.

În 1968, la 36 de ani, a făcut histerectomie. În total, a trecut prin 40 de intervenții chirurgicale majore de-a lungul vieții și a fost internată de 100 de ori.

A fumat enorm de la 18 ani până la 58 de ani, când, după o pneumonie care a băgat-o în spital, medicul i-a spus să renunțe la țigări, că altfel moare. S-a conformat.

A fost pasionată toată viața de bijuterii. De la cel de-al treilea soț a primit un diamant de 29 de carate, iar de la Richard Burton, unul de 69 de carate! Eddie Fisher a spus la un moment dat că un diamant de 50.000 de dolari “o face fericită pe Liz cam 4 zile”. A avut în colecția personală unele dintre cele mai spectaculoase bijuterii din lume.

O altă pasiune a actriței cu ochi violeți au reprezentat-o parfumurile. A lansat 12 parfumuri și colonii, printre care Violet Eyes (Ochi violeți – n.r.), Forever Elizabeth, Black Pearls sau White Diamonds.

La bătrânețe a avut multe probleme de sănătate. În 1997 a suferit un atac cerebral și o operație pe creier pentru extirparea unei tumori. În 2002 a făcut cancer de piele. În 2004 a fost diagnosticată cu insuficiență cardiacă. În 2008, din cauza problemelor cardiace și a celor pulmonare a fost ținută în viață de aparate, câteva zile. În 2009 a fost operată la inimă.

Ultima parte a vieții și-a petrecut-o în scaunul cu rotile. A murit la 79 de ani, lăsând în urmă, conform zvonurilor, o avere de 1 miliard de dolari.