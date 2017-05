Sylvia nu a avut niciodată probleme cu greutatea, însă și-a dorit mereu să aibă un corp tonifiat și mușchi conturați. Nu a reușit niciodată pentru că este leneșă, după cum singură se cataloghează. Sylvia s-a apucat de sport abia după vârsta de 34 de ani.

Abia acum Sylvia declară că s-a apucat de sport și duce o viață sănătoasă din toate punctele de vedere. După ce a decis să se lase pe mâna unui antrenor, cântăreața s-a apucat și de cursuri de nutriție.

„Aveam foarte multe chestii în congelator. Congelatorul meu era full de tot felul de alimente și a trebuit să fac o reorganizare a frigiderului, efectiv să arunc tot ce nu mai era necesar. Acum nu mai există dulciuri la mine în casă și nu pentru că am nevoie să slăbesc, dar pentru că merg la sală, unde am antrenor personal, care mă muncește de două-trei ori pe săptămână până în pragul leșinului și atunci îmi dau seama că nu mai pot să vin acasă și să mănânc ceva dulce, așa că prefer să nu am nici un fel de tentații în jurul meu. Mi-am dorit să-mi organizez mesele mai bine, pentru că asta era marea mea problemă. Nu întotdeauna am timp să gătesc și am împrumutat un pic modelul celor din America: gătesc o dată la trei zile, fac porții, le împart în niște caserole compartimentate și efectiv iau caserola, o încălzesc și am tot ce îmi trebuie într-o farfurie”, ne-a mai spus blonda.