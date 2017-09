VIDEO EXCLUSIV | Actrița Dorina Lazăr, inițiată pe rețelele de socializare de Pavel Bartoș. „Or fi scriind, or fi înjurând”

Marea actriță Dorina Lazăr a făcut o mărturisire neașteptată în cadrul unei conferințe de presă.

Tehnologia nu mai are niciun secret pentru generația tânără din ziua de azi. Însă, pentru cei obișnuiți cu telefonul fix și scrisul pe hârtie, noile invenții în domeniu par greu de deslușit.

Este și cazul Dorinei Lazăr, unul dintre cele mai mari nume ale scenei artistice din țara noastră.

În cadrul unei conferințe de presă pe care a susținut-o la sediul UNITER, Uniunea Teatrală din România, la începutul lunii septembrie, când a vorbit despre demiterea sa de la conducerea Teatrului Odeon din Capitală, reputata artistă a mărturisit că nu este deloc familiară cu tehnologia, mai ales cu ceea ce înseamnă rețelele de socializare. Actrița a dezvăluit că nu are cont de Facebook și nici nu știu cum să navigheze pe respectiva rețea de socializare.

Dorina Lazăr a oferit acest amănunt din viața ei după ce s-a comentat că mai multe personalități din lumea artistică din România ar fi comentat pe Facebook despre demiterea sa din funcție.

Vedeta a avut o singură dată curiozitatea de a vedea ce este cu Facebook și i-a cerut ajutorul lui Pavel Bartoș, și el actor la Teatrul Odeon și care, recent, a acordat un interviu în exclusivitate pentru Libertatea.

„Nu am Facebook. Nu știu. Or fi scriind actori, or fi scriind, or fi înjurând, or fi făcând comentarii, habar n-am. Am vrut o dată să văd și l-am rugat pe Pavel Bartoș să-mi arate, că nu știu să umblu pe chestiile alea…”, a explicat Dorina Lazăr.

Destăinuirea celebrei actrițe a smuls zâmbete celor prezenți, printre care și actorilor Marcel Iureș și Ion Caramitru.

„Sunt destul de bătrână și am ce să fac”, a completat renumita actriță, făcând referire la demiterea sa de la conducerea Teatrului Odeon din Capitală.

Potrivit Primăriei Municipiului București, măsura a fost luată în baza raportului Corpului de Control al Primarului General, care a vizat, printre altele, verificarea aspectelor organizatorice, financiare şi respectarea legalităţii privind încheierea şi derularea contractelor comerciale.