VIDEO EXCLUSIV. Alina Chivulescu vorbește despre relația sa cu Dan Chișu! Fără certuri, dar și fără… nuntă!

Sunt împreună de mai bine de un an de zile, chiar dacă puțini îi vedeau formând un cuplu solid. Alina Chivulescu vorbește numai de bine despre idila sa cu Dan Chișu.

De ceva timp, nu mai e Bela din ”la Bloc”, ci frumoasa din vila lui Dan Chișu!

Alina Chivulescu și regizorul sunt împreună de mai bine de un an, iar până acum au evitat să dea vreo declarație despre relația lor. O idilă fără certuri, cu soare și cer senin, după cum a dat de înțeles actrița.

”Nu avem niciun secret. Suntem doi oameni normali, ne bucurăm unul de altul. Nu am avut divergențe până acum, habar nu am dacă or să fie. Deocamdată ne e foarte bine”, a mărturisit Alina Chivulescu pentru Libertatea.