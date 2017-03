VIDEO EXCLUSIV/ Amalia Năstase e plinuță și recunoaște! ”Nu am avut timp și pentru mine!”

Amalia Năstase e realistă și recunoaște că în ultima perioadă, una foarte aglomerată pentru ea, și-a cam neglijat silueta.

Fosta soție a lui Ilie Năstase nu mai arată ca pe vremuri, când se afișa la brațul acestuia.

Foto: Dumitru ANGELESCU

Mamă a trei copii (două fete, cu Ilie Năastase, și un băiețel cu actualul său partener), Amalia are câteva kilograme în plus, lucru pe care-l recunoaște însă cu sinceritate.

”Mami nu s-a menținut. Are de dat jos niște kilograme”, a spus aceasta pentru Libertatea.

Tot ea este și cea care explică și cauza:

”Sunt într-o perioadă în care am alte priorități. Sport și regim nu am început să fac și să țin, nu am avut timp și pentru mine”.