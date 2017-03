VIDEO EXCLUSIV/ Anca Pandrea și-a făcut testamentul înainte de ziua lui Iura! A fost convinsă că va pleca la el

Anca Pandrea a ajuns pe perfuzii chiar în preajma zilei în care s-a născut regretatul Iurie Darie. Actrița s-a simțit rău și a fost luată cu salvarea.

Anca Pandrea a fost luată cu Salvarea de la locuința sa, după ce aceasta și-a sunat prietena că se simte foarte rău. Artista a ajuns pe perfuzii, cu tensiunea foarte mare, momente în care i-a spus însoțitoarei sale că-i lasă prin testament toate hainele care-i plac.

Anca a refuzat însă externarea pentru a nu rata momentul să meargă la cimitir fix în ziua în care Iurie Darie ar fi împlinit 88 de ani.

”Mi-a fost rău acum două zile. Nu m-am internat, am stat cu niște perfuzii. Având insuficiență pulmonară și cardiacă, nu am voie să mă obosesc. Nu mai o am însă lângă mine pe doamna care mă ajuta în casă, pentru că va naște, și am rămas singură. Am dat cu aspiratorul, cu mopul, și nu mai puteam să respir. Am sunat-o pe prietena mea, Elena Iordache, care s-a întors de la Bruxelles, să luăm o salvare, că nu mai pot să stau”, a mărturisit Anca Pandrea pentru Libertatea.