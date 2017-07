Anca Serea și Adi Sînă au o familie numeroasă, cu cinci copii, așa că vacanțele pentru ei au un debut nu tocmai confortabil. Cei doi se văd nevoiți să plece cu tone de bagaje după ei, de parcă ar pleca mereu într-un cantonament.

Proaspăt întorși de pe litoralul românesc, Anca Serea și Adi Sînă sunt extrem de relaxați, în ciuda faptului că au fost împreună cu patru dintre cei cinci copii ai lor. Deși toată lumea se întreabă cum reușesc să facă față în deplasări cu o familie atât de numereoasă, Anca ne-a mărturisit că nu este deloc greu.

„A fost o vacanță frumoasă, mult așteptată și foarte bine organizată pentru că suntem mulți. Copiii au făcut febră, au făcut afte, vântul a bătut, dar a fost o vacanță frumoasă pentru că sincer apreciem fiecare moment pe care îl petrecem împreună. Am plecat cu patru copii pentru că Ava a rămas cu mama la București. A făcut puțină febră și am zis că mai bine să o lăsăm acasă, să nu riscăm, dar după aceea au făcut toți febră, deci era mai bine să o luăm și pe ea”, ne-a povestit Anca, completând că are mare noroc de niște copii extrem de cuminți.