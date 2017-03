În acest weekeend, Bianca Drăgușanu și-a dat întâlnire cu clientele ei la târgul de nunți de la Romexpo. Blonda nu a venit doar să-și expună rochiile de mireasă și de seară, ci le oferă consiliere clientelor. Vineri, Bianca Drăgușanu a lăsat-o cu gura căscată pe o viitoare mireasă.

Bianca nu doar prezintă rochiile de mireasă realizate la atelierul ei, dar le dă și sfaturi viitoarelor mirese pentru a arăta impecabil în marea zi. „Trebuie să îți pui neapărat tocuri înalte și să te bronzezi puțin”, i-a spus Drăgușanu unei tinere care proba una dintre rochiile ei de mireasă. Și cum majoritatea modelelor sunt realizate pe dimensiunile Biancăi, multe dintre tinere se confruntă cu probleme la zona bustului. Drăgușanu vine imediat cu o soluție, sfătuindu-le să nu mai modifice rochia, ci să-și îmbunătățească ele formele.

„Marea majoritate a rochiilor trebuie modificate, dar eu le sfătuiesc cu darul de la nuntă să-și facă îmbunătățiri. Știi ce zic. Sau să-l ceară anticipat”, ne-a spus Bianca. Mai în glumă, mai în serios, tinerele chiar se gândesc să treacă pe la cabinetul medicului estetician. Așa a fost și viitoarea mireasă care i-a cerut mai multe sfaturi Biancăi, legate de operația de implant mamar. „Sau pune-le înainte. Fă așa cum îți spun eu. A doua zi ești bine. Operația durează o oră, te-ai trezit, stai în spital în ziua aia și a doua zi pleci acasă”, o sfătuia blonda pe clienta ei.

Bianca Drăgușanu a lăsat măritișul

Chiar dacă îmbracă saptămânal rochii de mireasă, Bianca nu va îmbrăca…acea rochie. Victor Slav nu-și mai dorește să o vadă pe mama fiicei sale în rochia albă.„Bianca cu rochie de mireasă nu mai are cum. Noi am făcut nuntă la biserică, s-a îmbrăcat o dată. Ajunge”, ne-a declarat Victor, completat de partenera lui, care i-a dat de înțeles că nu are nici cea mai mică șansă să scape de imaginile cu ea mireasă. „Numai la ședința foto cred că m-a văzut de sute de ori îmbrăcată în rochie de mireasă și o să mă mai vadă”, a spus și Drăgușanu. „Ea este veșnic mireasă. Cred că în fiecare an poartă o rochie de mireasă”, a răspuns amuzat Victor.

