VIDEO EXCLUSIV/ Brigitte Sfăt slăbește cu bacon și cârnați! ”Mănânc foarte multe proteine și grăsimi”

Soția lui Ilie Năstase a trecut la dietă după ce, spune ea, a acumulat câteva kilograme în plus, după un an foarte prost. Mai precis, printre altele, Brigitte Sfăt slăbește cu… bacon și cârnați!

Brigitte Sfăt a avut mereu grijă de aspectul său fizic. Soția lui Ilie Năstase a intrat în cabineul esteticianului de fiecare dată când a considerat că are nevoie, face sport și tratamente să rămână mereu tânără.

În ultimele luni însă, după un an foarte prost, după cum susține ea, câteva kilograme în plus îi dau de furcă. Motiv pentru care, Brigitte a trecut imediat la regim! Și nu la unul oarecare, ci la unul mai rar întâlnit. Mai precis, bruneta slăbește cu cârnați, bacon și carne, dar în combinație cu salate!

”Am avut un an foarte prost, unde am acumulat câteva kilograme și încerc să ajung acum la silueta de dinainte. Mereu am avut o greutate constantă, pe care am depășit-o. Dar fac foarte mult sport și mănânc echilibrat. Am început o dietă ketogenică. Mai precis, mănânc foarte multe proteine, grăsimi cu tot ce este verde, orice, chiar și bacon, fără zaharuri si fara amidon. Ideea este să le combini cu ce trebuie ca să se transforme în musculatură atunci când faci sală”, a declarat Brigitte Sfăt pentru Libertatea.