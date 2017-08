Născut, crescut și trăit în Berceni, Cabral susține că nu se simte însă pregătit să lase zona de Sud a Capitalei decât cu o singură excepție: o vila cu piscină în „buricul târgului”. Cabral se mută din Berceni doar dacă finanțele lui se vor da rapid peste cap și se va trezi milionar în euro.

Ori de câte ori are ocazia, Cabral este autoironic cu privire la cartierul în care locuiește de aproape 40 de ani. Cu toate acestea, pe moderatorul Tv nu pare să-l lase inima să se mute din Sudul Bucureștiului într-o zonă mai exclusivistă. „Sunt născut, crescut și trăit în Berceni. Am încercat să mă mut în Nord numai că, cu tot respectul pentru toți cei care stau în Nord, tot mai bine este în Sud. Acum că avem și pasaj la Sudului, numai după 18 ani ce am așteptat după el, este efectiv lux. Este un fel de Paris, doar cu aer de Italia”, ne-a declarat Cabral, completând, în același stil amuzant, că s-a obișnuit să facă o eternitate în trafic atunci când pleacă sau vine de la muncă. „Depinde unde am de filmat. Dacă filmăm în Ștefănești este ok, până la Buftea mănânc, 4 pâini, 18 sandvișuri și dorm cam 4 ore în medie, doar la dus. Până în Ștefănești fac 40 de minute, deci e mai bine”, a mai spus prezentatorul de la „Ce spun românii?”.

Cabral se mută din Berceni doar dacă își găsește o vilă P+6

Pe de altă parte, nu de puține ori, Cabral a declarat că și-a dori să plece din apartament și să se mute într-o casă pe pământ. Deocamdată, planurile lui nu au fost puse în aplicare din lipsă de fonduri. Ce-i drept, mulatrul nu are deloc gusturi rele, declarând că-și dorește o vilă cu mai multe etaje. „Sigur mi-ar plăcea să am o vilă un P+6, -2 cu piscină, la Universitate, dar nu este cazul. Nu e așa?”, ne-a mai spus Cabral.

