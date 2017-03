VIDEO EXCLUSIV/ Cătălin Botezatu explică stările de rău din ultima perioadă. ”Sunt bine, doar foarte obosit”

Deși e dependent de medicamente, designerul a depășit cu bine problemele de sănătate pe care le-a avut în trecut. Cătălin Botezatu explică totuși că singurul motiv pentru care uneori nu se simte bine e oboseala acumulată.

Cândva un client ”fidel” al spitalelor, Cătălin Botezatu nu a mai ajuns de o bună perioadă în vreo clinică, din cauza problemelor de sănătate.

Vedeta bate drumul până acolo doar pentru analizele uzuale, și nu pentru vreo nouă intervenție sau pentru vreun tratament pentru afecțiuni cardiace. Totuși, designerul a mai avut și momente în care nu s-a simțit prea bine, și mulți s-au grăbit să împrăștie zvonul că ar fi foarte bolnav.

”Sunt foarte bine, doar foarte obosit. Asta pentru că am fost foarte mult plecat. În plus, filmez toată ziua pentru un proiect haios de televiziune, un reality show. Sunt ok, cu mici discrepanțe, când e vorba de oboseală și stres”, a declarat Cătălin Botezatu pentru Libertatea.