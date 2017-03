Raluka a șocat pe toată lumea în momentul în care a apărut vopsită roșu ca focul. Cântăreața a avut cea mai grea schimbare de look din viața ei și se declară extrem de mulțumită de rezultat.

După lungi rugăminți de a se lăsa pe mâna specialiștilor pentru a-și schimba înfățișarea, Raluka s-a transformat într-o roșcată veritabilă, cu un look rafinat și senzual.

„Acest look este de o săptămână, cam așa. Nu m-am afișat până acum pentru că am vrut să vin direct aici. Este o întreagă echipă în spatele acestui look, a lucrat foarte mult să mă convingă această echipă și în momentul în care am văzut rezultatul, mi-a plăcut atât de tare încât nu vreau să mai schimb această culoare”, ne-a povestit artista, completând că este conștientă de faptul că o dată cu această transformare va deveni sclava saloanelor de înfrumusețare, pentru ca nuanța să-i rămână la fel de intensă. „Este foarte dificilă culoare, credeți-mă. Din săptămână în săptămână trebuie să stau la salon căci spălatul pe cap este altfel decât era de obicei”, ne-a mai spus Raluka.