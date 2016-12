A suferit după ce soțul său a părăsit-o și s-a gândit să plece din țară, iar în prezent și-a stabilit un plan de priorități pentru o viață mai bună. Sunt afirmațiile făcute în cel mai sicer interviu pe care Cristina Spătar l-a dat după divorț.

În cel mai sincer interviu pe care Cristina Spătar l-a dat după divorț, aceasta a mărturisit că doar cei doi copii ai săi au oprit-o să nu plece definitiv din țară și să se stabilească la Londra.

”După divorț, dacă nu aveam copii, mă duceam lângă sora mea, care locuiește în Londra. M-aș fi mutat acolo. Tot la Londra am și o prietenă foarte bună la care țin. Și vărul meu e acolo. Dar pentru că toți copiii au nevoie și de mamă și de tată am decis să stau acasă liniștită, să rămân în țară, să fac aici ce-i de făcut”, a declarat Cristina Spătar pentru Libertatea.

Artista a spus că acest an a fost unul dintre cei mai urâți din viața sa.

”Sincer, a fost cel mai urât an după moartea mamei mele. De acum 17 ani nu am avut unul atât de greu. Soțul meu m-a părăsit, a ales un alt drum, nu-i ușor să treci printr-un divorț. A trebuit să mă reinventez, să mă reorientez spre o nouă viață. Acel accident din care am scăpat cu viața m-a făcut să mă resetez mental (nr. , în iunie, la câteva ore după de soțul ei a anunțat că s-a despărțit de ea , Cristina a fost lovită frontal de o altă mașină, în Crevedia), să mă gândesc mai bine care-mi sunt prioritățile. Copiii mei sunt cei mai importanți, apoi eu. Nimeni nu te ajută în societatea noastră de azi, care s-a degradat fantastic. Iar eu sunt o femeie care oferă foarte mult, pun mult suflet. Așa am fost învățată. În schimb, eu am fost lovită din toate părțile”, a adăugat aceasta.