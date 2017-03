Patrizia Paglieri este o femeie frumoasă, care a știut mereu să se pună în evidență. De-a lungul timpului, Patrizia a ieșit cu bărbați mult mai tineri decât ea, ceea ce a făcut-o să se gândească automat să investească și mai mult în imaginea ei. Chef Patrizia Paglieri vrea să-și pună silicoane pentru a-și îmbunătăți aspectul.

Dacă în ceea ce privește garderoba, este destul de conservatoare și nu vrea să renunțe la negru, în ceea ce privește aspectul fizic, Patrizia Paglieri se arată dispusă să facă schimbări.

Paglieri este conștientă că nu mai are 20 de ani și că trupul ei a suferit transformări, însă deocamdată îi este teamă să calce pe la cabinetul medicului estetician. Patrizia susține că nu îi este teamă neapărat de anestezie, ci de rezultatul final, să nu ajungă la regrete din cauza rezultatului final.

„Mulțumesc lui Dumnezeu că am buzele mari. M-am gândit să le conturez, dar îmi este frică să nu-mi greșească conturul sau să nu ajung cu buzele imense. Le am OK. Buzele sunt singura parte a corpului cu care mă simt împăcată, în rest m-am gândit să intervin. De schimbat aș avea ce, poate ar fi și nevoie, mai ales în zona bustului, dar îmi este frică. Îmi este frică pentru că am auzit că multe fete au avut probleme după și una este să-ți faci o injecție, alta să intri în sala de operației pentru ceva estetic, fără să ai probleme. Așa că mai stau un pic”, ne-a mai spus Patrizia.