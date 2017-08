Lora a găsit rețeta perfectă pentru a-și ține finanțele în frâu: a devenit propriul administrator și propriul contabil. Așa, e sigură că are control asupra fiecărei bănuț care intră și iese din cont, nu există riscul să fie trasă în piept și vede imediat când balanța încasări-cheltuieli se înclină în partea nedorită. Lora a învățat cum să-și gestioneze finanțele.

Lora este una dintre cele mai vechi artiste de la noi, având 13 ani de experiență în industria muzicală din România. Cu toate acestea, cântăreața recunoaște că abia de câțiva ani a început să se gândească la viitorul ei financiar și că a învățat să-și gestioneze singură veniturile. De-a lungul timpului, cântăreții sau actorii au avut de suferit atunci când au ieșit la pensie, deoarece veniturile lor erau net inferioare muncii depuse. Pentru a evita astfel de situații, artiștii din ziua de azi și-au înființat propriile firme și ajung să combine muzica cu domeniul economico-financiar. Printrele ele se numără și Lora, care a învățat cum să-și gestioneze finanțele.

„Nu-mi vine să cred că a trecut atât de mult timp și că am rezistat în industria asta. Am ceva experiență și sper să o pot folosi într-o zi să-i ajut și pe alții. Cu pensia nu știu ce să zic. În domeniul ăsta s-a muncit foarte mult pe drepturi de autor. Nu o să am pensie mică pentru că am învățat ce înseamnă să ai propriul tău business, să fii administrator la o firmă, să fii angajat la o firmă. Îmi plătesc toate dările către stat. Sunt un om și harnic și corect, dar nu mă gândesc la pensie în momentul ăsta.”, ne-a declarat Lora.