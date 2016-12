Acesta nu-i sub nicio formă adeptul sărbătorilor de Crăciun. Dragoș Bucurenci nu are nicio atracție pentru ceea ce înseamnă obiceiul împodobirii bradului sau mesele îmbelșugate, cu produse specifice.

Dacă ar juca rolul lui Grinch, cu siguranță că Dragoș Bucurenci s-ar încadra cât se poate de bine. Nu renegă Crăciunul în totalitate, dar nici nu sare-n sus de bucurie, atunci când vin sărbătorile.

Asta pentru că vedeta de la Pro TV nu se dă în vânt după obiceiurile din această perioadă și nici măcar după mesele îmbelșugate, cu produsele specifice. El nu mănânca sarmale de ani de zile, și nu-i plac cozonacii. Mai precis, Dragoș Bucurenci nu are nicio atracție pentru Crăciun.

”Nu am avut această problemă, să mă îngraș, cu mâncarea de Crăciun. Marea mea slăbicune sunt dulciurile, dar nu astea românești, de Crăciun. Cozonacul nu-mi face cu ochiul..De Paște sunt mai in pericol..Pentru că pasca imi place, iar mucenicii din martie..De Crăciun nu sunt lucruri care să mă atragă. Toată sarabanda de porcării care defilează pe mesele românilor nu mă tentează, sunt un norocos..Sarmalele mi-au plăcut, când eram mic, s-ar supăra bunica de la Craiova să spun că nu-mi plac…Dar nu mai pot.. De la 20 de ani nu.am mai mâncat afumătură, porc. Îmi rămân în gât și le evit. Când eram mic eram obligat, că mi se spunea că sunt mofturos. Când am crescut, nu a putut să mă mai oblige nimeni. Am început să mai citesc și niște cărți și să aflu că sunt nesănătoase..Și prăjeala o evit, că nu-mi place”, a declarat acesta pentru Libertatea.