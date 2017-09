Cu câteva ore înainte să se iște marele scandal cu un polițist de la Rutieră, Cristi Boureanu ne povestea atât de planurile lui de viitor, cât și de ale Laurei Dincă. Iubita lui Cristi Boureanu se pregătea să intre în industria modei din România și să lanseze o linie de haine.

Deși reținut pentru ultraj, Cristi Boureanu a avut grijă ca nici viața amoroasă, dar nici afacerile să nu aibă de suferit. Așa se face că, după ce, în luna iunie, ne declara că are nevoie de trei luni pentru a o ajuta pe Laura să pună pe picioare acest bussines, acum se pregătește să o însoțească la lansarea oficială la brand-ului, care are loc la Constanța. „Nu o las să mai spună nimic, că cine știe ce spune. Mai are un proiect care stă pe țeavă, dar haide să-i dăm un orizont de 3 luni și mai vorbim”, ne-a declarat Boureanu fix în ziua în care s-a luat la bătaie cu polițistul care l-a oprit în trafic.

Iubita lui Cristi Boureanu vrea să promoveze și accesorii

Conștientă de suportul omului de afaceri, Laura Dincă nu vrea să se oprească doar la haine, ci vrea să comercializeze și accesorii, mai precis genți realizate de o prietenă stabilită în America.

„S-a tot spus în presă că eu mă laud cu niște genți pe care eu le primesc de la Cristi. Eu niciodată nu o să mă laud cu un lucru pe care mi-l ia Cristi, iar legat de ceea ce a apărut în presă, vreau să clarific că este vorba despre firma unei prietene din SUA, care a mai fost în România și pe care încerc să o aduc înapoi și să o promovez. Dar nu îmi iau eu gențile acelea. Am și eu una două, dar nici chiar așa cum s-a spus”, ne-a mai declarat tânăra.

VIDEO: Cosmin Nistor

FOTO: Dumitru Angelescu

