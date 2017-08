În weekend-ul prelungit cu ocazia Sfintei Maria, Cristina Dorobanțu și iubitul ei au plecat în Italia, la Milano și Veneția. Deși finalista de la „Bravo, ai stil” se pregătise doar pentru shopping, iubitul i-a făcut un cadou surpriză și a dus-o două zile și la Paris. Astfel Cristina Dorobanțu a avut parte de șocul vieții în momentul în care a fost anunțată că vor zbura în Franța.

Nu ideea de Franța a impresionat-o pe Cristina, ci vestea că va merge la Paris, la Muzeeul de Arte Decorative. De mai bine de o lună, finalista de la „Bravo, ai stil” visa să ajungă la expozția aniversară a Casei Dior, expusă la Paris.

„Iubesc să călătoresc și, de câte ori eu și iubitul meu avem câteva zile libere, plecăm din țară. Știi cât de mult îmi place să fac shopping și mi-am zis că nu trebuie să ratez Milano în luna august, când sunt reduceri. Nici n-au trecut trei zile, că iubitul meu mă pune să împachetez totul că trebuie să plecăm de grabă. M-am și speriat. Credeam că s-a întâmplat ceva și nu vrea să-mi spună. Când colo, el cumpărase bilete pentru Paris. M-a auzit cum îi tot repetam că vreau musai să văd creațiile Christian Dior. Când am ajuns la expoziția Casei Dior am zis, m-a luat cu leșin. Nu-mi mai aduc aminte când am mai fost așa impresionată. Nu mai este un secret că iubesc moda, așa că trezită în mijlocul istoriei Dior, înconjurată de 400 de rochii, din diferite epoci, a fost ceva ce nu pot descrie în cuvinte”, ne-a declarat Cristina.