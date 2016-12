Artista face mărturisiri emoționante despre modul cum cifra 17 i-a marcat destinul. Cristina Spătar crede în numerologie și tocmai de aceea e convinsă că în 2017 va avea parte de multe lucruri bune.

Cristina Spătar a așteptat cu nerăbdare să pună capăt acestui an, pe care l-a considerat unul dintre cei mai grei și mai urâți, an în care a avut parte și de un divorț dureros de Alin Ionescu.

Artista este convinsă că în 2017 va avea parte de surprize plăcute și, speră ea, multe realizări. Cristina Spătar crede în numerologie și mărturisește că cifra 17 a urmărit-o toată viața.

”Îmi doresc ca acest an să nu-mi mai aducă atâta nefericire și atâtea ghinioane, să am mai multe reușite pe plan muzical, iar afacerea mea să prospere. Acum abia am demarat. Sper să reușesc am propriul meu atelier și magazin, și important este ca ai mei copii să fie sănătoși. Aș face orice să fie cu noroc, aș purta și roșu. M–a urmărit această cifră 17 toată viața mea. Mama mea a murit pe 17, eu m-am născut pe 17, aproape toți prietenii mei sunt născuți pe 17, rezerva 17 s-a nimerit de fiecare dată când am născut. Am senzația că acest 17 nu trece oarecum pe lângă mine. Tind să cred că 2017 îmi rezervă surprize foarte frumoase. Această cifră m-a urmărit într-un mod plăcut. Pe 17 octombrie a murit mama, dar era după un chin îndelungat de cancer, pentru ea a fost ca o eliberare”, a mărturisit Cristina Spătar pentru Libertatea.