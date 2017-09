VIDEO EXCLUSIV | Cum a ajuns Iuliana Tudor în televiziune. Totul a început într-o gară

Iuliana Tudor, una dintre cele mai cunoscute vedete de la Televiziunea Națională, a povestit, în exclusivitate pentru Libertatea, cum a ajuns în televiziune și ce ar fi făcut dacă nu ar fi ales această carieră.

Televiziunea a găsit-o și a furat-o de pe peronul unei gări, spunea cândva Iuliana Tudor, care ne-a detaliat cum a început cariera ei de prezentatoare.

„Chiar așa a fost. Telefonul pentru concursul de prezentatori l-am primit fiind într-o gară, eram la un concurs acolo, un concurs de interpretare, pe atunci cântam. A trebuit să schimb trenul și să vin la București. Am intrat în concurs și am rămas. M-au ales. Am intrat în direct într-o săptămână, ceea ce a fost un examen dur, greu și cu multă inconștiență pentru mine. Eu am considerat că n-a fost bine. Cei de acolo au spus minunat. Doamna Elise (n.r. Elise Stan) radia, eu nu înțelegeam, îmi spuneam că oamenii ăștia habar nu au de nimic pe aici și zic: „Mă rog, dacă vouă vă place… atunci e bine”. Au intuit ce urma să fie”, a explicat Iuliana Tudor, cea care se emoționează ori de câte ori vorbește de fiul ei, Tudor.

Întrebată ce ar fi făcut dacă nu ar fi fost televiziunea, Iuliana Tudor, care arată impecabil și care a oferit recent amănunte despre dieta sa, a fost foarte clară:

„Probabil aș fi fost judecător. Mă pregătisem pentru asta. Mi-ar fi plăcut”.

„Înainte de a deveni celebră n-am practicat nicio meserie. Este prima slujbă pe care am avut-o, dar să știți că aș numi-o tot o formă de muncă: era grija pentru gospodăria în care trăiam, atât la mine, cât și la bunicii mei. Copiii, aceasta a fost mentalitatea în familie, și cred că nu doar la mine, ci în general, copiii sunt implicați în treburile de acasă și trebuia să știm să facem de toate, de foarte mici. Astfel că de la mers la câmp, la sapă la porumb, până la a avea grijă de animale – a fost o perioadă în care am avut nutrii și iepuri și eu mă ocupam de ei, schimbam apa în fiecare zi, le mențineam cuștile curate – este un exercițiu foarte sănătos, cred, pentru orice copil.

Și să ai grijă de o grădină, să înveți cum să ai grijă de răsaduri, să te duci să le cureți în fiecare zi, să le pui apă. Toate acestea cred că m-au ajutat. deși trăiesc în oraș, mă simt foarte bine ori de câte ori merg acasă la ai mei, și îmi place și astăzi să am grijă de grădină și mă implic și astăzi în asta”, ne-a explicat vedeta.