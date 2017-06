După mai multe idei de afaceri, care nu au fost cele mai reușite, Dan Bittman își deschide parc de sporturi nautice. Locația va fi accesibilă publicului iubitor de wakeboard și de schi nautic la finele acestei luni, după cum declară solistul trupei Holograf.

La câțiva kilometri de București, Dan Bittman a investit într-un lac ce se întinde pe circa 10 hectare. Dacă inițial și-a dorit să fie un lac bun pentru pescuit, acum a schimbat profilul bălții sale, Sulimanu. Solistul trupei Holograf vrea să-i ademenească pe pasionații de sporturi nautice în wake-park-ul lui.

„Vreau să-l deschid în două săptămâni. E pe un lac 20 de kilometri de București. O să fie wakeboarding pe cabluri, nu cu barca, și te trage așa de jur împrejurul lacului. Cred că pe 30 iunie va fi gata”, ne-a declarat Dan Bittman.

Chiar dacă are o construcție sportivă și se menține foarte bine la cei 55 de ani, Dan Bittman recunoaște că nu este atras de sporturile nautice și, deși va avea această bază de wakeboarding, nu crede că va reuși prea curând să se dea cu placa. „Din păcate, nu am mai avut timp să mă ocup în ultima vreme de mine, dar acum ce să fac. Mă ocup de alții. Nu merg la sală și îmi doresc să revin. Măcar la înot, dacă nu la sală, dar nu am timp. Nu am timp pentru că muncesc foarte mult. Eu nu mă dau, trebuie să învăț, în schimb Edi Petroșel, colegul meu, se dă foarte bine”, ne-a mai povestit artistul. Până în momentul de față, balta Sulimanu a înghițit aproape 200.000 de euro în investiții ca spațiu recreativ, de odihnă și sport.

VIDEO: Cosmin Nistor

FOTO: Dumitru Angelescu