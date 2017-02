După ce s-a hotărât greu să o dea pe fiica ei la grădiniță, Diana Bișinicu a pornit un lung proces de selectare a locului perfect și a ajuns într-o extremă periculoasă: Diana Bișinicu a schimbat 15 grădinițe în prima jumătate de an.

Diana Bișinicu este genul de mamă destul de exagerată în ceea ce privește creșterea și educația fiicei sale, Riana. În afara faptului că umblă cu caserole cu legume și fructe după ea, pentru a se asigura că micuța este hrănită corespunzător, a avut răbdarea să schimbe 15 grădinițe până a ajuns la cea care i s-a părut cea mai bună pentru fiica ei.

„La grădi mănâncă cu mâna ei, dar acasă se răsfață și mami vrea să-i ofere acest „lux”. Eu am mâncat cu mâna mamei mele până la 11 ani. Ideea e în felul următor. Copilul are nevoie de afecțiune și atât timp cât afecțiunea asta și-o ia din faptul că îi dau eu să mănânce, din jocurile noastre, din iubirea noastră, din absolut orice facem noi de după grădiniță până când dormim, cred că asta este cel mai important. Atât timp cât ea știe să se îmbrace singură, se dezbracă singură la grădi, acasă am zis să o răsfăț”, ne-a declarat Diana Bișinicu.