Din dorința de a-și proteja fiica, cântăreața Diana Bișinicu a fost nevoită să recurgă la gesturi extreme tocmai pentru a o face să înțeleagă ce este bine și nu. Diana Bișinicu și-a înțepat intenționat fetița cu un cuțit.

Greu de crezut, însă adevărat. Diana Bișinicu s-a înțepat fiica cu un cuțit, pe când aceasta avea doar un an și câteva luni. Motivul? A vrut să o determine să se atingă de vreun obiect ascuțit.

„În momentul în care a început să meargă, la un an și un pic, i-am explicat exact cum stă situația. Prima dată s-a dus la cuțite. Luând cuțitul m-am speriat atât de tare încât am luat-o și am înțepat-o. I-am luat mânuța și am înțepat-o.”, ne-a declarat Diana Bișinicu.

Gestul Dianei este unul oarecum de înțeles, mai ales că Bișinicu a fost părtașa unui eveniment tragic, unde protagonistă era o fetiță de numai patru ani.

„De ce am făcut asta? Am un caz, niște apropiați de-ai mei, fetița lor a luat cuțitul, a vrut să taie tortul pentru mama ei, avea patru ani atunci, a alunecat și și-a pus cuțitul în ochi și și-a scos ochiul. Din acel moment, imaginea aceea mă obsedează și am zis că în momentul în care o să am un copil trebuie să fac orice ca să nu se apropie de cuțit. De la un an de când s-a apropiat de sertar și am înțepat-o și până în secunda de față niciodată nu mi-a pus mâna pe cuțit. Ba din contră, când vede cuțit pe masă mă cheamă să iau cuțitul. O singură dată a fost nevoie să o înțep, dar s-a produs un click în mintea ei în care și-a dat seama că nu este bine să stea în preajma cuțitului”, ne-a mai spus cântăreața.