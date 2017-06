La debutul sezonului estival atât femeile, cât și mulți bărbați, încep un program de detoxifiere și de remodelare corporală pentru a arăta cât mai bine la plajă. Sunt unele care au grijă pe toată perioada anului, nu neapărat înainte de debutul verii. Lili Sandu ne dezvăluie cum și cu ce reușește să se mențină în formă.

Lili Sandu ne-a mărturisit că de ani buni nu mai este luată pe nepregătite de venirea verii.

„Este foarte adevărat că este important să ne pregătim pentru proba „costumului de baie” cu câteva luni bune înainte, ca să nu ne prindă pe repede înainte pentru că nu trebuie să ne înfometăm și modul de viață sănătos pe care eu îl urmez mă ajută foarte mult să nu ajung în momentul în care sunt disperată că am pus câteva kilograme și nu știu ce să mai fac”, ne-a declarat Lili Sandu, completând că de ceva vreme pe lângă sport și alimentație, face și pilates.

„Este adevărat chiar și eu le pun (n.r kilogramele în plus) pentru că eu mănânc și îmi plac foarte mult dulciurile, mă răsfăț de câte ori simt nevoia să o fac pentru că este foarte important pentru psihicul nostru să mai dăm câte un zăhărel. Sportul este iar foarte important. Am început să fac pilates de câteva săptămâni și mă simt foarte bine, îmi dă așa o altă postură. Eu recomand mereu acel mod de viață sănătos pentru o perioadă mult mai lungă. Este adevărat că trebuie să te adaptezi ușor la ceea ce mănânci, cât mănânci este foarte important. Smoothie-urile pe care eu le tot promovez și mă bucur că foarte multe cititoare de pe blogul meu îmi mulțumesc că le-am dat o alternativă să înlocuiască micul dejun cu smoothie cu banane și spanac și că se simt foarte bine, tranzitul este foarte bun. Până la urmă de ce să nu vorbim deschis, asta ne ajută să slăbim. Un tranzit bun”, a mai spus Lili.

Lili Sandu ne arată cum a reușit să slăbească

Pe de altă parte, Lili le sfătuiește pe cele care vor să scape de kilogramele în plus să se documenteze înainte de a începe o dietă și să evite înfometarea.

„Nu mai sunt genul care vrea să slăbească brusc pentru că știu că acel mod de ați trata organismul nu este bun. Eu am trecut prin toate fazele astea. Nu m-am născut 90-60-90, am avut tot felul de fluctuații de greutate, am avut dereglări hormonale foarte multe și nu știam cum să le tratez. Acum știu exact ce vrea organismul meu căt să mănânce și cum să mănânce, dar în niciun caz înfometare, în niciun caz acele detoxuri. Este foarte adevărat, într-un program susținut acele detoxuri, sucuri naturale, băute pe o perioadă de 6 zile, funcționează foarte bine în cazul unei afecțiuni, dar cine urmează dieta trebuie să fie asistate de cineva, de un profesionist, nu să le facă de capul lor pentru că se produc dereglări foarte mari și va fi greu după să ajute organismul să-și revină”, ne-a mai spus șatena. Secretul siluetei actriței nu are nici cea mai mică legătură cu alimentația.

„Mai e un ingredient foarte important. Trebuie să fim fericite și trebuie să iubim. Fără asta degeaba arătăm bine că dacă nu avem fluturii ăia…”, a mai spus Lili Sandu.

FOTO: Dumitru Angelescu

VIDEO: Cosmin Nistor