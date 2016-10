VIDEO EXCLUSIV/ Doinița Oancea a scăpat de stilist. „Mă pricep la multe”

Actrița devenită cunoscută după interpretările în telenovele românești se numără printre cele mai fericite femei din lume. Doinița Oancea a scăpat de stilist, dar și de chinul de a merge la saloanele de înfrumusețare, dat fiind faptul că urmat o sumedenie de cursuri de perfecționare.

În ultimii ani, Doinița Oancea a urmat o sumedenie de cursuri de perfecționare, iar de multe dintre ele o ajută aproape zilnic. Tânăra a scăpat nu doar de corvoada de a-și căuta hainele potrivite pentru evenimentele unde este invitată, dar a învățat să se machieze și să se coafeze singură.

„Îmi place foarte tare zona, îmi place să fiu creativă. Cred că toate femeile au pasiunea asta și atunci informându-te și uitându-te la trenduri și așa mai departe, poți să te joci pe partea asta. Dar cel mai bine să faci asta împreună cu un designer, iar noi la atelier avem unul”, a declarat actrița pentru Libertatea, completând că i-au fost folositoare toate cunoștințele dobândite în ultima vreme. „Mă pricep la multe, mă machiez singură, că doar am făcut și cursuri de make-up”, ne-a mai declarat Doinița.

Doinița Oancea a scăpat de stilist și fuge de estetician

Cu toate că recunoaște că încearcă să mascheze cu ajutorul hainelor sau a machiajului micile defecte pe care consideră că le are, nu vrea să audă de corecția lor cu ajutorul medicului estetician. „Eu nu am o problemă cu faptul că nu am sânii mari, absolut nicio problemă. Aș minți să spun că nu m-am gândit la nicio operație estetică. Mă gândesc tot timpul: ba nasul, ba buzele, ba pieptul, ba una, ba alta, dar nu o să o fac niciodată pentru că îmi este teamă de durere, dar mai ales sunt de părere că Dumnezeu ne-a creat cu niște proporții și s-ar putea atunci când umbli la ele să le greșești și să ai parte de un rezultat înfiorător. Plus că nu cred că am de ce, sunt ok așa”, a spus actrița.

FOTO: Vlad Chirea