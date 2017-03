VIDEO EXCLUSIV. Giulia a reluat de pe poziție de forță colaborarea cu băieții de la DJ Project. ”Nu știu cât va dura”

A revenit în trupă, după o pauză de cinci ani, în locul Adelei Popescu, dar cu toate acestea Giulia nu are vești bune pentru băieții de la DJ Project.

Au cunoscut, împreună, gustul succesului, după o colaborare de câțiva ani și ceva hit-uri cu care au dat lovitura. Iar acum, sunt din nou în aceeași formulă.

Giulia Angelescu s-a întors lângă băieții de la DJ Project, au lansat o nouă piesă, cu care speră să dea din nou lovitura și-și reiau, împreună, seria concertelor. Relația pare însă destul de fragilă. Asta pentru că, în paralel, artista are și propriul ei proiect, care pare că este prioritar. Motiv pentru care, Giulia ar putea renunța oricând la această colaborare abia reluată.

”A fost o reuniune de clasă pe care a așteptat-o multă lume. E adevărat că nu știu cam cât de mult vom merge în formula asta, eu am și proiectul meu. Dar ne-am dorit să revenim, să scoatem din nou o piesă împreună. Pentru că mie îmi sunt foarte dragi băieții și am făcut o treabă bună împreună. Avem oferte de concerte, atât cu proiectul meu, cât și cu băieții, se anunță un an foarte plin”, a declarat artista pentru Libertatea.