În numai doi ani, fetele de la LikeOne au strâns aproape un milion de like-uri pe pagina lor de socializare. Combinația perfectă dintre o moldoveancă și o ardeleancă, proiectul demarat de Ruxi și Creața este într-o continuă creștere, ceea ce ne-a făcut să ne întrebăm ce au așa special cele două tinere.

Celebre pentru filmulețele amuzante desprinse din întâmplări reale sau situații cu care ne confruntăm zilnic, Ruxi și Cristina, sau Creața, așa cum o alintă prietenii, sunt la fel de „spumoase” și în viața de zi cu zi. Încercând să lăsăm deoparte umorul și să discutăm serios despre debuturile lor, am aflat, de fapt, ce înseamnă LikeOne. „De ce LikeOne? Am gândit-o ca fiind un singur suflet. Adică oamenii o să găsească în noi o singură persoană sau, mai bine zis, o să se regăsească și ei. Am început acum doi ani, pe 24 iulie, cu telefonul mobil. Totul a început dintr-o glumă”, ne-a declarat Cristina, completată imediat și de Ruxi. „Da, dintr-o glumă. Hai să vedem ce iese dacă punem pe net și văd că a ieșit și am ajuns aici. Buff-ul să zicem așa, l-am dat cu moldoveanca și ardeleanca”.

Deși totul pare o joacă, o filmare de câteva minute și mult, mult râs, în spatele unui filmuleț postat pe pagina lor de socializare stă extrem de multă muncă. „Este super mult de muncă. Adică cred că cel mai greu este partea de creație. Trebuie să găsești gluma, să râdă oamenii, că degeaba avem foarte multe glume dacă nu sunt pe plac. Ce-i drept, am dat și glume care nu au prins la public, dar, în general, ne chinuim să amuzăm lumea. Pe lângă creație sunt montajul, editatul, filmatul. Noi facem totul singure: ne filmăm, montăm, gândim, edităm, tot. Nu avem ajutoare ca să zic așa”, ne-a mai povestit Creața.

După isteria cu moldoveanca și ardeleanca, filmări care au avut un mare impact la public, acum fanii se amuză la videoclipurile autoironice la adresa aspectului ei fizic, mai precis, legat de bustul aproape inexistent. „Dacă lumea vrea să vadă chestia asta, dacă este subiect național pe net, eu le dau ce vor. Eu nu am o problemă, așa că de ce să nu râdem. Nu-mi pun nimic. Cine cară chestiile alea?”, ne-a spus amuzată Ruxandra, în apărarea ei sărind colega de trupă, care o îndrumă către un medic estetician. „Să știi că ne-am gândit, măcar să facem procesul ăsta să mergem la un doctor, Ruxy să pipăie silicoanele, să le pună în sutien de formă, să vadă dacă se poate obișnui. Cine știe?”, a spus și moldoveanca.

Fetele de la LikeOne au în spate experiența în televiziune

Pentru cei care nu știu, Creața și Ruxi au renunțat la job-urile lor pentru a se ocupa intens de acest proiect. Ambele au lucrat în televiziune, trecând de la reporteri la asistenți de producție, astfel că aveau o „bază” atunci când au demarat proiectul. Se pare că totul a fost de bun augur, mai ales că în momentul de față reușesc să se întrețină din banii câștigați de pe urma reclamelor.

„Cred că nu continuam atât de mult sau nu ne axam atât de mult pe el dacă nu ne aducea la un moment dat o satisfacție financiară. Adică, să zicem pe românește, să câștigăm din așa ceva, dar nu am plecat pe ideea asta. La început, a fost doar de fun, să se simtă oamenii bine și după aceea am primit un feedback pozitiv și am zis să ne ocupăm serios de treaba asta să vedem unde duce. Că am început să primim și bani, adică facem reclame la anumite produse, nu că am câștiga din vizualizări sau ceva de genul ăsta. Faptul că amândouă am lucrat în presă a fost atuu-ul nostru pentru că oamenii ne spun că suntem naturale și că nu avem tracul ăla de cameră, iar asta pentru că am lucrat în televiziune. Acum să lăsăm modestia, suntem și un pic talentate”, ne-au mai declarat fetele de la LikeOne.

VIDEO: George Capoianu