Și-a dorit atât de mult un al doilea copil, încât la un moment dat făcuse o obsesie din asta. Nu a fost să fie. Ioana Ginghină a renunțat la tratamentele medicale, pentru a nu-și risca viața.

Mamă a unei fetițe de opt ani, actrița și-a dorit cu ardoare încă un copil, dar nu a fost să fie. Visul Ioanei Ginghină pare să se fi spulberat, asta după ce actrița a aflat că ar mai putea deveni mamă doar cu prețul sănătății sale.

În aceste condiții, ea a renunțat la tratamentele medicale și a ales să se bucure, în prezent, de ceea ce a primit până acum de la viață.

”Pentru mine e o întrebare dureroasă. Nu mai pot să fac al doilea copil. Am făcut un tratament, dar nu mi-a ieșit. Apoi mai trebuia să fac niște chestii, dar am renunțat că nu erau sănătoase. Nu am renunțat la idee. Dacă Dumnezeu va vrea să ne mai dea un copil, e bine venit, dar dacă nu, să ne bucurăm de lucrurile frumoase din viața noastră. Poate e cazul de ce a zis Doamne, Doamne – să vă bucurați de ce aveți și să nu mai fiți așa de insistenți”, a mărturisit actrița pentru Libertatea.