Ajunsă la 35 de ani, Laura Cosoi se declară o femeie realizată din toate punctele de vedere. Actrița susține că și-a îndeplinit până acum aproape toate visele și mai are o singură realizare de bifat pe lista dorințelor, pe care, momentan, nu se regăsește și un copil.

De curând, Laura Cosoi și-a mai îndeplinit un vis, acela de a da voce unui personaj de desene animate, pentru filmul „Lego-Batman”. „Mi s-a îndeplinit un vis, mi-am dorit foarte mult să pun voci pentru desene animate și mi s-a îndeplinit. Visul e de ceva ani, de când am mai crescut un pic și îmi doream să: pun voci pentru desene animate, ceea ce s-a întâmplat, să înregistrez un audio-book și s-a întâmplat, și îmi mai doresc să joc într-un musical”, ne-a declarat Laura. Actrița are toate șansele să primească propuneri pentru un musical, mai ales că aproape zilnic repetă cu soțul ei, Cosmin Curticăpean.

„Soțul meu mă invită la dans des. Dansăm la toate petrecerile, la nunți, botezuri și chiar și acasă. Dacă avem musafiri, uneori ne suprind dansând. Nu voi mai reveni pe ring, nici la emisiune de dans. Îmi place să dansez, dar în momentul de față nu mai am nimic de demonstrat în ceea ce înseamnă dansul. Cred că am fost destul de mult în tot felul de proiecte, la Dansez, am reprezentat România în Mexic, adică mi-am atins misiunea cum se spune. Acum nu știu ce-mi rezervă viitorul, nu spun niciodată, niciodată, dar sigur nu acum”, a mai completat Cosoi.

Laura Cosoi a bifat încă o dorință

În curând, Laura va bifa încă o realizare, un volum doi al cărții de bucate pe care a scos-o anul trecut. „Lucrez acum la volumul doi al cărții mele. Am făcut deja o parte din poze, am scris textele, urmează acum să gătesc, așa că voi intra în bucătărie pentru următoarea perioadă. Am de făcut câteva zeci spre o sută de rețete. Cosmin e și el, în prima linie, mă ajută dacă poate, dar e și un mare critic. El a făcut tehnică culinară și mă ceartă dacă amestec anumite chestii”, ne-a mai spus Cosoi.

