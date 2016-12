Mulatra este superstițioasă și-n fiecare an are grijă ce poartă pe sub rochie. Laurette și-a ales lenjeria intimă, iar aceasta va fi roșie.

Laurette nu mai obișnuiește demult să stea acasă, în perioada Sărbătorilor și mai ales de Revelion.

Mulatra are deja lipici la diverse joburi, astfel că ea îmbină utilul cu plăcutul. Muncește, face bani dar se și distrează în noaptea trecerii dintre ani. Ea ține cont de superstiții, tocmai pentru că speră ca norocul să nu o ocolească nici în anul care vine. De fiecare dată, ea poartă pe sub rochia sclipitoare lenjerie intimă roșie.

”Da, poartă noroc. Lenjeria cu siguranta va fi roșie”, a declarat mulatra pentru Libertatea.

Laurette și-a ales lenjeria intimă și ia masa unde are job

Altfel, de ceva ani, Laurette nu mai intră în bucătărie, să pregătească masa pentru Sărbători și Revelion. Motivul?

”Obișnuiesc să iau masa acolo unde mă aflu în acel moment”, a precizat aceasta.

