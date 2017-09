Liviu Teodorescu se numără printre cântăreții care au avut un parcus frumos în industria muzicală, făcându-și debutul încă de la o vârstă fragedă. Pe când era doar un puști, Liviu Teodorescu a câștigat 100 de dolari doar pentru o reclamă.

Înainte de a cunoaște succesul în adevăratul sens al cuvântului, Liviu Teodorescu a avut mai multe proiecte, printre care și o emisiune pentru copii. Printre cântările de la Palatul Copiilor, Liviu era contactat pentru a face diverse reclame. Din fericire, părinții au văzut potențialul în el și l-au încurajat la orice pas. „Ai mei m-au susținut foarte mult. Au vrut să fac muzică de parcă mă faceam doctor sau avocat. Tot timpul m-au încurajat, spunându-mi că sunt talentat. Așa părinți mai rar. Adică peste tot aud povestea clasică, cum să meargă la o facultate, să termine un master. Sunt primul din familie care face muzică din toate generațiile cât cunosc eu. Am auzit că mai aveam în familie membri cărora le plăcea să cânte, mai făceau show-uri între ei, dar niciunul n-a fost prolific în sensul ăsta”, ne-a declarat cântărețul.

Liviu Teodorescu a câștigat 100 de dolari

Pe când alți copii cereau bani părinților pentru a-și cumpăra caramele sau diverse jucării, Liviu câștiga primii lui bani. „Știi cât am luat la prima mea reclamă? 100 de dolari. Bine am filmat vreo 16 ore, am suportat o grămadă de chinuri, pe care ca și copil nu le înțelegeam. A fost o experiență tare. De banii mi-am luat toate volumele cu Harry Potter. Am dat o grămadă de bani pe ele, când a văzut mama cât costă, a rămas șocată. Țin minte că erau două ediții: una cartonată și una necartonată, logic că am dat banii pe ediția mai scumpă. La vremea aia să dai 4 milioane să dai pe cărți nu era deloc ușor”, ne-a mai spus artistul care, în această seară a lansat cea de-a treia piesă a proiectului său de suflet. „Prefă-te”, a fost scrisă și compusă de Liviu în studioul său, acolo unde artistul împreună cu band-ul s-au ocupat și de producția piese, înregistrând cu instrumente reale precum tobe, chitară, bass și pian.

VIDEO: Cosmin Nistor

