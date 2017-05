Originar din Baia Mare, Adi Sînă s-a mutat în Capitală pe când avea doar 18 ani, amintindu-și că totul i s-a părut fascinant atunci când a coborât prima dată din tren. Cu toate că s-a îndrăgostit de București, lui Adi Sînă i-a luat 13 ani să-și facă buletin.

„Eu am venit prima dată în București în anul 1995. Atunci am văzut prima dată Bucureștiul și am fost impresionat pentru că nu semăna cu Baia Mare, însă primul buletin de București l-am făcut în anul 2008. Eu sunt bucureștean doar de 9 ani”, ne-a declarat Adi Sînă.