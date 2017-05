Joi seara, toate vedetele autohtone și-au dat întâlnire la Clubul Diplomatic la Viva Party 18 ani. Dat fiind faptul că este unul dintre cele mai importante evenimente din an, toți cei invitați și-au dat în petec pentru a arăta impecabil. În timp ce unele au petrecut ore întregi la saloanele de înfrumusețare și în fața oglinzii, altora le-a luat doar câteva minute. Printre acestea se numără și Cătălin Măruță.

Dat fiind faptul că lucrează în televiziune de ani buni, Cătălin Măruță nu doar că a învățat să se îmbrace și să se aranjeze într-un timp record, dar mai are și norocul de a fi înconjurat de o echipă de make-up artiști și hair stiliști care îi sar în ajutor. „E o întrebare pentru mine? La mine durează trei minute în fața oglinzii și gata. Nici Andra nu a stat mult”, ne-a declarat Cătălin Măruță, completat de Andra. „Asta înseamnă că ți-a făcut un compliment. Că arăți foarte bine. Nici la mine nu a durat mult. Cât am stat la păr și machiaj. Doamnele or să înțeleagă”, ne-a spus și cântăreața.

Lui Cătălin Măruță i-a luat doar trei minute, lui Alin Petrache, cinci

La același pol se află și Alin Petrache, soțul Mariei Marinescu. Nici președintele clubului CSM București nu petrece prea mult timp în fața oglinzii. Se pare că această deprindere a luat-o de la Maria care, spre deosebire de alte femei, nu este un fan înfocat al saloanelor de înfrumusețare. „La mine a durat jumătate de oră, iar la el șapte minute. Eu mă machiez și mă coafez singură. Ce nu se vede? Nu pot să stau atâtea ore la salon. Doar la nuntă cred că m-a machiat altcineva”, ne-a spus Maria, fiind însă corectată de soțul ei, care ne-a declarat că pregătirile pentru el durează doar cinci minute. „Poate cinci, dar când plecăm mereu ea strigă după mine. Eu stând atât de puțin mă îmbrac ultimul și atunci trag un pic de timp”, ne-a spus și Alin.

Sute de vedete au participat, joi, la cel mai tare eveniment al anului, Petrecerea Viva! 18 ani. Revista Viva! sărbătorește 18 ani de la apariția primului număr.

Vedetele și-au dat întâlnire joi, 25 mai, la Petrecerea Viva! 18 ani. Celebrități din televiziune, muzică, film şi modă au participat, joi seară, la cel mai aşteptat şi glam eveniment monden al anului, găzduit de Clubul Diplomatic.

Printre vedetele care au fost prezente la Petrecerea Viva! 18 ani s-au numărat Andra și Cătălin Măruță, Oana Roman, Adina Buzatu, Nico, Luminița Nicolescu, Jorge, Crina Abrudan, Andreea Marin, Ilinca Vandici, Adela Popescu, Vica Blochina, Cove, Anca Țurcașiu, Andreea Esca, Giulia, Anca Serea, Adi Sîna, Iulia Albu, Raluca Bădulescu.

Cele mai spectaculoase ținute de la Petrecerea Viva! 18 ani

Ținutele de pe covorul roșu au fost comentate de stilistul Ovidiu Buta.

Toate fotografiile de la Petrecerea Viva! 18 ani

FOTO: Vlad Chirea

VIDEO: Cosmin Nistor