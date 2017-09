Una dintre cele mai noncoformiste designerițe de la noi ne povestește la ce trucuri apelează atunci când vrea să iasă și mai mult în evidență. Mădălina Dorobanțu știe cum să cucerească un bărbat și se ajută de mirosurile tari ale parfumurilor de nișă.

Conștientă de faptul că pentru o femeie este foarte important felul în care miroase, Mădălina Dorobanțu, designerița pe care lumea o cunoaște ca fiind și una dintre fostele iubite ale lui Matei Stratan, tatăl fiicei Mădălinei Ghenea, ne-a dezvăluit că pune foarte tare accentul pe parfumul pe care și-l procură. „Eu folosesc parfumuri de nișă de peste 10 ani pentru că sunt case speciale de parfumuri care nu fac haine și alte lucruri și atunci fac niște chestiuni care nu sunt comune, pentru toată lumea. Fac și anumite sacrificii, să zic așa, pentru un parfum. Spre exemplu am găsit în New York la o parfumerie de nișă unul splendid, pe care nu l-am mai văzut nicăieri, niciodată și încă mai păstrez un pic din el în sticluță”, ne-a declarat Mădălina.

Mădălina Dorobanțu știe cum să cucerească cu ajutorul mirosurilor

Deși am fi jurat că are acasă o adevărată colecție, pe etajera Mădălinei stau maximum 15 sticluțe cu esențe fine, iar asta pentru că este extrem de pretențioasă atunci când vine vorba de miros. „Nu am foarte multe parfumuri, 10 maxim 15, nu mai multe pentru că eu atunci când îmi cumpăr un parfum trebuie să mă atragă cu adevărat, iar asta nu se întâmplă foarte des. Sunt foarte pretențioasă în ceea ce privește mirosul. Nu dau foarte mulți bani pe ele, dar am dat câteva sute de euro pe un parfum care mi-a plăcut mult”, ne-a mai spus Dorobanțu, completând că acordă o mare atenție zonelor pe care le pulverizează, iar asta pentru că știe cum să se pună în evidență. „Mă dau la glezne, în păr evident și după ureche, pe umeri și la mâni”.

VIDEO: Cosmin Nistor

DOCUMENTAR/ Secretele din Arhivele Naționale. Cărți cu blesteme și un hrisov lung de 3,5 metri / VIDEO