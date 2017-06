În timp ce unii părinți se opun dorințelor copiilor și doresc ca aceștia să urmeze o carieră de viitor din punctul lor de vedere, mama Alinei Eremia a contribuit cel mai mult la cariera artistei și a susținut-o încă de la primele octave.

Pe Alina Eremia multă lume o cunoaște din serialul „Pariu cu viața” și din trupa „Lala Band”, însă artista și-a început activitatea mult mai devreme. „Am început să cânt la vârsta de 4 ani. Am debutat la o emisiune TV, la Abracadrabra, din păcate a dispărut între timp formatul, dar era o emisiune tare frumoasă pentru copii. De atunci am început să cânt. Am continuat cu o grămadă de concursuri naționale și internaționale, am participat la emisiuni de copii, până când, într-o zi, mama m-a înscris fără să știu la castingul pentru „Pariu cu viața” și de acolo știți foarte bine cum au evoluat lucrurile.

Mama îți mulțumesc încă o dată pentru decizia pe care ai luat-o, chiar pe la spatele meu. Nu contează, să știi că ai fost iertată”, ne-a declarat Alina, mulțumindu-i în același timp mamei sale. Înainte de a urca pe scenele din țară, Alina făcea practică în fața casei, pentru musafiri, vecini și prieteni.

„Organizam concerte pe prispa casei, microfonul era spray-ul mamei. Aveam un casetofon, pe vremea aia era cu casetă și aveam tot soiul de formații: de la ASIA, la 3SE și aveam un repertoriu foarte bine stabilit înainte și făceam concerte. Avem invitați, spectatori”, ne-a mai spus cântăreața.

De altfel toată încrederea asta către muzică și toată susținerea a pornit de la mama ei, care și-a dorit ca Alina să fie o mare artistă. „E o pasiune care s-a născut în familie. A pornit de la mama. Să știi că mama a cochetat cu muzica atunci când era mică. N-a reușit să facă ceva în sensul ăsta. Nu a avut sprijinul părinților și cumva și-a făcut o promisiune că dacă va avea o face și va avea voce, o să facă tot ce-i stă în putință pentru a o susține și a face carieră din muzică”, ne-a mai spus Eremia.

Mama Alinei Eremia a vrut și ea să facă cântăreață

Conștientă că talentul nu este suficient, mama Alinei a decis să o lase pe cântăreață să plece de acasă de la o vârstă extrem de fragedă. „M-am mutat în al doilea an de liceu, pe la 14-15 ani pentru că pierdeam foarte mult timp făcând naveta, mai exact 5 ore pe zi. Schimbam foarte multe mijloace de transport în comun și îmi rămânea foarte puțin timp la dispoziție pentru a învăța, pentru a merge la canto.

Adormeam cu capul pe cărți și cumva împreună cu părinții mei am luat decizia de a mă muta. Evident că ei veneau foarte des în vizită la mine, nu mă lăsau de izbeliște să nu se înțeleagă lucrul ăsta, dar au vrut să-mi faciliteze cumva lucrurile și mi-a prins foarte bine pentru că am recuperat, am ajuns să fiu printre premianții clasei. Mergeam foarte des la canto și m-a ajutat”, ne-a spus Alina, nu înainte de a-i ruga pe toți părinții care au copii talentați să urmeze exemplul mamei ei.

„Lăsați copiii să-și urmeze inima, să-și urmeze pasiunile. Un fericit este un om care face ceea ce-i place și atunci cred că este foarte important să vă ascultați copiii, să vedeți ce le place și să încercați să fiți acolo alături de ei la fiecare pas, pentru că este foarte important pentru ei”, a mai spus artista.

FOTO: Dumitru Angelescu/ VIDEO: George Capoianu