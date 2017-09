VIDEO EXCLUSIV | Marian Râlea fugea în pădure de la școală. Cum scăpa să nu fie ascultat la ore

Actorul Marian Râlea (59 de ani) a făcut dezvăluiri despre perioada în care era elev. Artistul inventa tot felul de scuze pentru a nu fi scos la tablă sau ascultat de profesori. (Citeşte AICI toate informaţiile despre noul an şcolar)

Marian Râlea este un actor de teatru, televiziune și film. A absolvit Academia de Teatru și Film, București, promoția 1982. A rămas în memoria telespectatorilor drept „Magicianul”, după ce ani la rând a apărut într-o emisiune de televiziune dedicată copiilor. De perioada în care era el însuși copil, pe băncile școlii, Marian Râlea și-a amintit într-un scurt interviu acordat Libertatea.

„Exista un respect, pe vremea noastră, pentru profesori. Singurul lucru pe care îl făceam destul de des era că, brusc, când se striga catalogul, când se ajungea la a cincea, a șasea pagină, mi se făcea brusc rău și spuneam: „Pot să ies puțin afară, că am așa…mă doare și aici, și capul…” și reușeam să scap de ascultat sau de ieșit la tablă.

Am fost ca orice elev, cuminte, silitor până la un anumit punct. Dar, fiind în Brașov și fiind pădurea aproape de centrul orașului unde am făcut școala, sigur că ne plăcea mai mult în pădure decât la școală”, a povestit Marian Râlea în exclusivitate pentru Libertatea.

Marian Râlea a participat recent la evenimentul de lansare a serialului filmat integral cu telefonul mobil, “O grămadă de caramele”, pe care Happy Channel îl pregătește pentru această toamnă.

Întrebat ce magii a mai făcut „Magicianul”, Marian Râlea a declarat în exclusivitate pentru Libertatea:

„În primul rând că am avut șansa să fiu distribuit în acest rol, Tănase Șapte Case din clanul Găleată, cam toată vara asta am făcut. Am avut un festival itinerant prin mai multe orașe din țară, pentru copii. A fost foarte frumos, m-am întâlnit cu mulți copii. Am filmat încontinuu, deși era foarte cald afară. cam asta am făcut toată vara, iar concediu nici nu se pune problema. N-o să avem concediu”.