Moartea fulgerătoare şi absolut neaşteptată a Ilenei Ciuculete a presărat groază în showbiz. Dacă până acum situaţiile de acest gen păreau doar fabulaţii, cazul concret al interpretei de muzică populară a schimbat radical mentalităţi şi i-a tratat pe mulţi de ignoranţă… De câteva zile, recepţionerele clinicilor private aud frecvent nume consacrate în mediul artistic, care se cer pe lista programărilor analizelor de rutină.

Ileana Ciuculete s-a stins fulgerător.

Doar şase zile s-au succedat până când viaţa din ea s-a scurs. Ileana Ciuculete era infectată cu virusul hepatic C şi habar nu avea. L-ar fi putut lua din multe locuri, de la manichiură, de la dentist… Dar nu a ştiut şi nu s-a tratat, iar asta i-a adus sfârşitul. Un cancer la ficat şi o ciroză hepatică galopantă produsă pe fondul acestei sensibilizări a organismului i-au fost fatale.

A murit într-un spital privat, în braţele soţului ei, care degeaba a încercat să o readucă la viaţă. Într-un moment de luciditate neaşteptat, Ileana i-a spus partenerului că i-a sosit clipa. “Strânge-mă-n braţe. Eu mă duc acum…”, au fost ultimele ei cuvinte. Această tragedie a şocat lumea showbizului autohton. Mai ales că solista nu s-a plâns niciodată de vreo problemă de sănătate. Era mereu cu zâmbetul pe buze şi cântase toată luna trecută.

«Ea a dat un semnal de alarmă»

Julia Jianu recunoaşte că nu şi-a mai făcut analizele de ceva timp, dar spune că va ajunge de urgenţă la doctor, pentru controale amănunţite. Aceasta avertizează că toată lumea, nu doar vedetele, ar trebui să facă acest lucru.

“Ea a dat un semnal de alarmă, pentru toată lumea, nu doar pentru artişti, că trebuie să ne facem analizele şi cele specifice. Te consideri că eşti OK, sănătos şi te înşeli. Nu mi-am făcut recent analizele. Câteodată mi-e frică, cui îi place să i se ia sânge, mai bine trăieşti în necunoştinţă, aşa e omul făcut. Eu chiar vreau să mi le fac, ea a avut acolo un imbold. Şi tatăl meu s-a dus la o vârstă destul de fragedă, la 62 de ani, fără să ştim ce a avut. Era sănătos. Te şochează când ştii că omul e OK şi pleacă. Cred că anul trecut mi-am făcut analizele, totul a fost bine.

E bine să fii vesel, să nu fii ipohondru, că atragi partea negativă asupra sănătăţii, dar trebuie să faci analize, e simplu”, a declarat Julia Jianu pentru Libertatea

«Intervine şi teama de spitalul românesc»

Crina Matei spune că, de multe ori, se ignoră aceste controale periodice şi analizele tocmai din cauza fricii de a intra într-un spital. Aceasta atrage atenţia, la rându-i, că orice semn trebuie luat în seamă.

“Suntem furaţi de toată energia pe care ne-o transmite publicul şi poate uităm că frenezia nu înlocuieşte controlul periodic pe care- l facem. E bine să avem un medic de familie, să mergem ca femei la controalele pe care trebuie să le facem. Trăind într-o metropolă în care stresul e nociv, se accentuează anumite dereglaje, care aflate în stare incipientă, nu dau nici un semnal. Aici intervine şi teama, de spitalul românesc. De multe ori poate zâmbim, dar undeva în noi se produc dezechilibre. Orice semn trebuie luat în seamă.

Drumul către medic e obligatoriu. Nu trebuie să neglijăm somnul, alimentaţia şi controalele periodice. Eu, una, mi-am făcut analizele la sfârşitul anului trecut. Obişnuiesc să fac aceste controale, dar recunosc că atunci când am avut o anumită problemă a trebuit să mă documentez ce medici mai buni există pe segmentul respectiv”, a spus Crina Matei.

Alarmată de decesul unei persoane dragi

A fost o perioadă în care, spune Carmen Brumă, nu acorda o atenţie prea mare analizelor medicale şi controalelor periodice. Ea şi-a revizuit însă atitudinea în urma unor evenimente tragice din familia sa.

“Obişnuiesc să-mi fac analizele o dată pe an sau mai des dacă este nevoie. Încerc să fac parte din categoria asta, a persoanelor care trec pe la medic. Nu am făcut însă mereu, ci după nişte evenimente tragice din familia mea. Atunci am realizat în mod brutal că trebuie să am grijă de sănătate. Da, acum îmi fac analizele în mod constant”, a precizat Carmen Brumă.

Îşi fac analizele periodic

Sunt însă şi vedete care obişnuiesc să meargă periodic la control. Oana Sârbu spune că nu a neglijat niciodată acest aspect: “Sunt un om atent cu sănătatea mea. Sunt un om care trece periodic pe la medic şi-şi face analizele uzuale şi cele ce trebuie făcute în diverse perioade ale vieţii”.

După ce a fost la un pas de moarte, Cătălin Botezatu suflă acum şi-n iaurt.

El îşi repetă analizele chiar şi la trei luni. “Acum sunt foarte bine, doar că sunt obosit. Muncesc mult. Da, tot timpul îmi fac un set complet din toate punctele de vedere. Niciodată nu poţi să ştii ce se poate întâmpla. Uneori mi le fac la 3 luni, altă dată la şase luni, depinde”.