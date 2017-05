VIDEO EXCLUSIV/ Monica urmărește toată activitatea online a fiicei sale, pentru a o feri de pericole. ”Dacă postează ceva nepotrivit…”

Monica urmărește toată activitatea online a fiicei sale și încurajează marea pasiune a Irinei, care s-a lăsat de pictat dar s-a apucat de dansat și de vloguri. Este însă cu ochii pe ea, cu ajutorul unui program pe care i l-a instalat.

Venită în țară, în vacanță, Monica Gabor a petrecut o lună întreagă alături de fiica sa.

Cu acordul lui Irinel Columbeanu, aceasta a dus-o atât la Bacău, la rudele sale, cât și în Dubai, la Ramona. Și în toată această perioadă a încurajat-o pe Irina să-și dezolte hobby-urile. Micuța a renunțat la pasiuni mai vechi, cum era pictura, domeniu în care este foarte talentată, dar a practicat altele noi. Și, potrivit mărturisirilor celor două, mamă și fiică, Monica a spriijinit-o, dar și-a luat și măsuri pentru a o feri de pericole.

”Despărțirea e foarte grea, ca de obicei, dar ne bucurăm că există aceste tehnici moderne de a comunica. Irina are un program unde urmăresc tot ce face. Dacă postează ceva nepotrivit pentru vârsta sa, atât eu, cât și tatăl ei, avem grijă. Până acum nu s-a întâmplat. E un copil de zece ani foarte talentat, căruia nu vrem să-i tăiem aripile”, a adăugat Monica.

Foto: Vlad CHIREA.

Irina a mai spus că s-a simțit foarte bine și că a fost foarte fericită alături de mama sa, și nu a ascuns faptul că-și dorește să mai meargă la aceasta, în America:

”A fost foarte frumos, mai vreau să merg, și-n America, a fost o vacanță foarte frumoasă”.

”Am petrecut timp și cu Ramona, de care ne era foarte dor. De fiecare dată spunem că ne simțim bine oriunde am fi. Am trăit niște experiențe unice, am înotat și cu delfinii. E important să petrecem timp împreună, care amândurora ne lipsește”, a spus și Monica.