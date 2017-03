VIDEO EXCLUSIV/ Motivul pentru care Oana Sârbu se machiază foarte puțin. ”Mi-e și lene”

Artista are mai tot timpul un aspect natural al tenului. Motivul pentru care Oana Sârbu se machiază cât mai discret are legătură și cu… lenea.

Oana Sârbu nu și-a arătat niciodată adevărata vârstă. Asta pentru că artista pare mult mai tânără și este mereu foarte naturală.

Niciodată, ea nu iese din casă fardată strident, singurele produse pe care le folosește fiind un fond de ten și un rimel. Motivul pentru care Oana Sârbu se machiază foarte puțin se leagă nu doar cu convingerea sa în ceea ce privește sănătatea pielii, ci și de comoditate.

”Și înainte foloseam doar un fond de ten și o mascara. Acestea sunt de fapt produsele de bază cu care ies din casă, chiar și până jos, când merg să cumpăr o pâine. Nu mi place să mă machiez, nu-mi place să nu am un aspect nenatural al pielii. Și mi-e și lene…Sunt și mai comodă, recunosc. Mă ajută însă și faptul că am trăsături fixe, nu au plecat de la locul lor, lucrurile în timp. Mă simt bine așa, nu am ce să ascund, să scot în evidență”, a spus artista pentru Libertatea.