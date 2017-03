VIDEO EXCLUSIV/ Oana Sârbu cheamă preotul la fiecare început de primăvară. ”Casa trebuie reîmprospătată”

De ani de zile, artista are un obicei de la care nu se abate. Oana Sârbu a chemat preotul să-i sfințească locuința, pentru o ”reînnoire a atmosferei din jurul său”.

Oana Sârbu începe în fiecare an, primăvara, cu un aer proaspăt în jurul său. Vizita preotului care-i sfințește casa, de ceva timp, la începutul lunii martie, o liniștește și o încarcă de energie pozitivă. La fel și uleiurile aromate!

De asemenea, artista spune că nu doar aceste ritualuri au efecte benefice, ci și discuțiile de spirit.

”E foarte bine să ai, odată cu începutul horoscopului de an, o reînnoire a atmosferei din casă și din jurul tău, mai cu seamă unde petreci cea mai bună parte din zi, dar și o discuție de spirit cu cineva care poate fi un duhovnic, un preot, un prieten, cineva care să știe să-ți echilibreze cearcăle”, a adăugat vedeta.

Altfel, Oana Sârbu obișnuiește să se macheze cât se poate de natural, iar pentru îngrijirea pielii este fana uleiurilor. În rest, aceasta este împotriva operațiilor estetice care, spune ea, nu-și au rostul.

”Nu mă interesează operațiile estetice. Nu pot să mânii pe Dumnezeu. Poate am sau nu am nevoie. E atâta monedă bătută pe această temă și atâtea fete tinere care-și pun botox și implanturi… Eu sunt împotriva curentelor de orice fel, sunt un om autentic natural. Prea mult timp și bani investiți în aspectul ăsta care nu are cum să fie înlăturat, trecerea timpului. Pe undeva, în mintea și sufletul nostru trebuie să încercăm să ne păstrăm tineri, se vede și pe față. O dietă bună, un echilibru ne ajută să fim și frumoși. Mai bine să ne pieptănăm mai des, un masaj, o gimnastică, să stăm mai mult în aer liber, să ne îngrijim”, a punctat artista.