După ce ani la rând a preferat să-și țină cât mai ascunsă viața personală, Oana Sîrbu face dezvăluiri despre relația cu fiul ei Alex. În vârstă de 8 ani, micuțul începe să-și contureze personalitatea și se transformă într-un băiat manierat și dichisit, după cum însăși mama lui spune.

La cei 8 ani, Alexandru nu pleacă la școală până nu se aranjează în oglindă.

Chiar dacă este preocupat de felul în care arată și încearcă să se aranajeze la fiecare ieșire, fiul Oanei Sîrbu este pasionat mai mult de jocuri și de supereroi.

“Nu am trecut de etapa cu supereroi și nici nu vreau să se termine faza asta niciodată, pentru că și eu am avut eroinele mele la care am ținut multă vreme și la care țin încă. Am o păpușă de când aveam 8 luni pe care o păstrez și acum. Am o colecție întreagă de păpuși, pe care le-am primit de la oameni dragi: de la tatăl meu, de la rudele mele, așa că și băiețelul meu are eroii lui, pe care nu am să-i dezvălui fără permisiunea lui”, ne-a mai spus Oana, completând că nu a aruncat nici o jucărie de-ale fiului ei și că Alexandru continuă să se joace și cu cele pe care le are din primele luni de viață.