Silvia Dumitrescu dă în mintea fiului ei când vede paleta de badminton. Artista spune că avantajul copilăriei sale a fost doar acela de a petrece mai mult timp afară.

A crescut în epoca comunismului, și cu toate acestea, spune Silvia Dumitrescu, a avut o copilărie extrem de frumoasă.

Ea a rămas și acum cu amintirea ciocolatei cu rom, primită recompensă când cânta la grădiniță.

”Am avut o copilărie foarte frumoasă. Am avut probleme din cauza sistemului abia mai târziu, când m-am lansat în muzică. Nu aveam voie în fuste scurte, cu anumite frezuri. Am fost și am rămas o copilăroasă. Încă de mică, mi-a plăcut să cânt, să dansez, să merg cu colegii la joacă, la cofetărie, patinaj. Îmi aduc aminte că la grădiniță, de fapt îi zicea cămin săptămânal, de câte ori cântam primeam recompensă o ciocolată cu rom. Și acum mă uit la ea cu mare plăcere, sunt o mâncătoare de dulciuri, spre disperarea celor care mă ceartă. Mi-au plăcut foarte mult desenele animate ale lui Walt Disney. Le știu pe dinafară, la fel ca și toate filmele de atunci”, a mărturisit Silvia Dumitrescu pentru Libertatea.